Via Garibaldi si colora di tricolore, Ariminensis: “Un modello di partecipazione civica per il centro storico”

L’associazione esprime sostegno e invita a replicare l’iniziativa in altre strade della città.

L’Associazione Ariminensis guarda con interesse e favore all’iniziativa nata in via Garibaldi, dove residenti e commercianti hanno avviato un progetto condiviso di esposizione del tricolore su abitazioni e attività commerciali.

Un’iniziativa che coinvolge già circa 40 aderenti e che continua a raccogliere nuove adesioni, configurandosi come un segnale di partecipazione civica e di identità territoriale. L’esperienza, secondo i promotori, potrebbe diventare un modello replicabile anche in altre aree del centro storico.

“Garibaldi ha unito l’Italia e oggi, con lo stesso spirito di comunità, il tricolore unisce chi vive, lavora e investe nel centro storico”, si legge nel messaggio che accompagna il progetto.

L’Associazione Ariminensis esprime quindi “pieno e convinto sostegno all’iniziativa del tricolore e a tutte le azioni future che vadano nella direzione di una riqualificazione concreta del centro storico”.

“Si tratta di un segnale positivo di una comunità che si organizza e decide di investire sul proprio ambiente urbano, rafforzando identità, decoro e vitalità economica”, conclude l’associazione, che invita a proseguire su questa linea di partecipazione e apertura al confronto con cittadini e operatori.