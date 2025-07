Via libera alla nuova rotonda tra Flaminia e Dalla Chiesa

Completata la fase più critica dei lavori: ora si circola in tutte le direzioni. Proseguono gli interventi su marciapiedi e aiuole

A partire dallo scorso fine settimana la rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa è tornata completamente percorribile in tutte le direzioni di marcia.

Dopo le fasi più impattanti dei lavori, completate nei tempi previsti, la circolazione stradale è stata ripristinata garantendo la piena funzionalità dell'importante snodo viario che collega zone molto frequentate della città come il Tribunale, il Centro Studi, la Colonnella e l'Ospedale Infermi.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane esclusivamente sui marciapiedi circostanti e all'interno della rotatoria, senza comportare alcuna ulteriore chiusura o limitazione alla circolazione veicolare.

Come noto si tratta di un intervento, programmato in coincidenza con la fine dell'anno scolastico, per evitare l'impatto sul traffico nelle ore legate all'ingresso e all'uscita dagli istituti scolastici della zona. Il progetto prevede la realizzazione di una rotonda permanente, sostituendo quella esistente con una struttura più ampia e funzionale, arricchita da un'aiuola verde con piante ornamentali e una struttura decorativa in metallo al centro. Questo design non solo migliorerà l'aspetto estetico dell'incrocio, ma fornirà anche una maggiore visibilità e sicurezza. L'asfalto sarà completamente rifatto con materiali resistenti e adatti alle esigenze del traffico locale. Inoltre, il progetto include l'espansione del percorso pedonale e ciclabile lungo via Flaminia, rendendolo più sicuro e visibile, e l'ottimizzazione dell'illuminazione pubblica secondo le nuove configurazioni stradali. L'investimento totale per questo intervento è di 300mila euro, con la progettazione affidata alla società Anthea.