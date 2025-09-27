Via libera: il Palaflaminio di Rimini è pronto dopo l'ampliamento delle tribune

La commissione di vigilanza approva l'incremento di capienza a 3.500 posti

La Commissione di vigilanza comunale per locali e pubblico spettacolo ha effettuato ieri (venerdì 26 settembre) il sopralluogo finale al Palazzetto Flaminio di Rimini, esprimendo parere favorevole all'aumento di capienza della struttura a 3.500 posti. Gli interventi hanno riguardato l'installazione di nuove file di sedute nella parte superiore delle tribune laterali e la creazione di una fila aggiuntiva di posti antistante il Settore D delle poltrone centrali. Sono state inoltre realizzate opere di separazione nel settore ospiti per incrementare i livelli di sicurezza dell'impianto. La nuova configurazione porta la capienza complessiva del Flaminio da circa 3.100 a oltre 3.500 posti, raggiungendo così la soglia richiesta per i campionati di massima serie. "L'investimento comunale di quasi 200mila euro rappresenta una scelta strategica per il futuro del Palazzetto Flaminio, anche come punto di riferimento per l'attività agonistica e l'aggregazione sociale", evidenzia l'amministrazione comunale.