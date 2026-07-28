Via Uso chiusa per asfaltatura, proseguono i lavori sulla viabilità

Fino a metà settimana stop al traffico tra via Fermi e via Torre per il rifacimento del manto stradale

Fino alla metà di questa settimana, il tratto di via Uso che va dalla rotatoria di via Fermi a via Torre (rotatoria esclusa) sarà chiuso al traffico al fine di consentire la sistemazione del fondo stradale e l’asfaltatura della stessa. Nel breve tratto compreso tra via Rubicone e via Torre sarà attivo il senso unico in direzione mare, sottolineando che i lavori sulla rotatoria avverranno a fasi alterne con presenza di movieri, garantendone sempre la percorribilità. Al termine dell’intervento di asfaltatura rientrerà in vigore in via uso l’Ordinanza n. 85/2026, la quale ne dispone la chiusura parziale al traffico con senso unico alternato e che resterà poi valida sino alla fino alla conclusione definitiva dei lavori stradali.

Si segnalano, inoltre, altri due interventi volti a migliorare la fruibilità e la gradevolezza estetica degli ingressi città. Si tratta, in primo luogo, della sistemazione con verniciatura condotta presso il muretto che corre lungo la via Seneca, arteria di collegamento nevralgica della fascia turistica di Igea Marina; il secondo ha invece interessato la pista ciclabile che fiancheggia la via San Mauro, anch’essa riverniciata nel tratto compreso fra la rotatoria di via Roma ed il parcheggio dello Stadio Nanni: migliorando il colpo d’occhio di un frequentato snodo di ingresso al centro di Bellaria.