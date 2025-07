Viabilità più sicura: al via i lavori su strade e segnaletica a San Giovanni in Marignano

Oltre 570.000 euro investiti in asfaltature, messa in sicurezza e bonifica delle radici

Nella variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale del 24 aprile scorso sono state destinate risorse significative alle opere pubbliche - oltre 570.000 euro - e in particolare alla manutenzione stradale. Ai 400.000 euro destinati alle asfaltature e alla nuova segnaletica orizzontale, l’amministrazione comunale ha deciso di aggiungere altri 50.000 euro da utilizzare per ulteriori interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle radici in diverse strade cittadine. Questi interventi sono iniziati proprio lunedì mattina e prevedono di rimuovere o ridurre la crescita delle radici che danneggiano la sede stradale e ne compromettono le condizioni, con conseguenti rischi per la circolazione sia pedonale che veicolare. I lavori interesseranno il completamento di via Gramsci, via De Gasperi, via Matteotti e Via Renzi, via Milano e il parcheggio Vanni nell’area scolastica.

Lunedì mattina sono partiti inoltre i lavori relativi alla segnaletica orizzontale e le asfaltature programmate, cominciando da via Torconca - tra via Crocetta e via Bottego (intervento realizzato in coordinamento con il Comune di Cattolica), un intervento che comprenderà anche il completamento di quanto già realizzato su via Crocetta con la previsione dei dossi e su via Stadio e nelle vicinanze della rotatoria di immissione di via Stadio verso la Sp 17 e prima della rotatoria di incrocio con via Conca nuova.

A seguire il piano asfaltature procederà in diverse altre aree cittadine, a cominciare da via Pianventena, di cui si darà puntuale aggiornamento.

“Rispettando previsioni e tempistiche abbiamo dato il via ai lavori di messa in sicurezza e qualità della viabilità per cui ci siamo impegnati - commenta l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani. E per sottolineare la volontà di rispondere concretamente a queste esigenze e alle segnalazioni dei cittadini, abbiamo aggiunto un ulteriore importo a un capitolo già particolarmente consistente, per garantire strade più sicure, funzionali e accessibili, migliorando la vivibilità, la mobilità urbana e il decoro. Nelle prossime settimane proseguiremo con il programma dei lavori intervenendo nelle aree previste e al contempo continuando a monitorare il territorio e a confrontarci con i cittadini sulle eventuali criticità”.