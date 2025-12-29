Viaggi della Memoria Rimini. La musica oltre l’orrore dei lager

Cinquanta ragazzi delle classi quarte visiteranno i luoghi simbolo dei ghetti e dei campi nazisti nell’ambito del progetto “Tra tormento e libertà. La musica nei ghetti e nei campi nazisti”

La musica che sopravvisse all’orrore dei lager nazisti. Una pagina di storia poco conosciuta ma che può aiutare le studentesse e gli studenti a conoscere l’orrore dei lager e della Shoah. A novembre 2026, cinquanta studenti selezionati tra le classi quarte degli istituti superiori riminesi visiteranno Praga e Terezín grazie a “Tra tormento e libertà. La musica nei ghetti e nei campi nazisti”, il progetto organizzato dal Comune di Rimini all’interno dei “Viaggi delle Memoria”, l’attività che da oltre un decennio l’Assemblea finanzia in collaborazione con scuole, Comuni e associazioni per permettere a studenti e studentesse di conoscere i luoghi simbolo del ‘900. A conclusione del percorso è previsto un evento pubblico in occasione del Giorno della Memoria.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato, raggiunto grazie alla scelta di riservare per il 2026 molte più risorse del bilancio dell’Assemblea per finanziare i Viaggi della Memoria”, commenta il presidente dell’Assemblea Maurizio Fabbri, che ringrazia “i docenti, gli amministratori e le realtà del terzo settore che renderanno possibile tutto questo. E ai ragazzi dico: viaggiate, osservate, domandate. Siate curiosi di sapere, perché la conoscenza farà di voi uomini e donne migliori. Nelle ultime sei edizioni del bando, dal 2020 al 2025, l’Assemblea legislativa ha stanziato per i Viaggi della Memoria complessivamente quasi tre milioni di euro, di cui hanno beneficiato un totale di oltre 20mila studenti e studentesse delle scuole emiliano-romagnole".

“Tenere vivo l’esercizio della memoria, in particolare nelle giovani generazioni, è un dovere per le istituzioni. Far toccare con mano alle studentesse e agli studenti i luoghi simbolo del lungo ‘900, quelli insanguinati dagli orrori del Secolo Breve, rappresenta un contributo al contrasto dell’oblio della memoria”, spiega il Consigliere Segretario con delega ai programmi sulla “Memoria del Novecento” Paolo Trande, per il quale “l’Assemblea legislativa ha nel proprio Statuto e nella propria storia questo costante impegno per fornire ai giovani la conoscenza del passato al fine di avere strumenti per capire il presente, per non farsi strumentalizzare e ragionare con la propria testa”.

Anche il Liceo Serpieri di Rimini ha ottenuto un finanziamento per un progetto intitolato "Alsazia: da luogo di frontiera a luogo di incontro e costruzione di un’Europa unita".

La graduatoria completa e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.