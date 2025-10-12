Vicenza, due anziane investite all’uscita dalla messa: una è in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto davanti alla chiesa parrocchiale: l’auto le ha travolte mentre attraversavano la strada

Grave incidente nella mattinata di oggi a Vicenza, dove due donne anziane sono state travolte da un’auto all’uscita dalla messa domenicale. L’episodio è avvenuto nei pressi della chiesa parrocchiale del quartiere, mentre le due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Secondo una prima ricostruzione, un automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, non sarebbe riuscito a frenare in tempo, colpendo entrambe le pedone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118 e la polizia locale.

Una delle due donne, di circa 80 anni, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’altra, meno grave, è stata ricoverata per accertamenti.

Gli agenti stanno effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare soccorso ed è apparso sotto shock.