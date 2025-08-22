Video shock da Tripoli: " Almasri uccide un civile in strada"

Ong e opposizioni accusano: “Meloni spieghi”. Schlein e Conte: “Giorgia, hai visto?”

Un video, diffuso sui social e rilanciato da diversi media arabi, mostra – secondo quanto riferito – Osama Njeem Almasri mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Le immagini, di cui si sta cercando di verificare l’autenticità e la data, hanno sollevato forti reazioni politiche e nuove polemiche in Italia.

“Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell’episodio, ma è accaduto di recente”, affermano i responsabili della Ong Rifugiati in Libia, che puntano il dito: “Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?”.

Le opposizioni colgono subito l’occasione per attaccare il governo. La segretaria del Pd Elly Schlein dichiara: “Meloni spieghi perché lo ha liberato”. Dello stesso tenore le parole di Giuseppe Conte: “Giorgia, hai visto quelle immagini?”.

Secondo fonti qualificate, gli apparati di sicurezza italiani hanno già avviato accertamenti sul video, nel tentativo di stabilirne l’attendibilità e le circostanze.