Anche Rimini omaggia David Bowie a 10 anni dalla sua scomparsa

Riccardo Giannini
Redazione 1 settimana fa
10 gen 2026 • L'iniziativa del Collettivo Frontera che ha registrato un video omaggio a Starman al Teatro degli Atti

