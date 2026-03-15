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Basket A2, Dole alza la Coppa: battuta Verona (77-58)

Stefano Ferri
Stefano Ferri 16 marzo 2026 00:56
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15 mar 2026 • Il successo è figlio di una prova corale: mai come in questa occasione Rimini è stata in campo con una pazienza mostruosa

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