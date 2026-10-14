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Tropical Coriano, Palma prende il rosso dopo 10': il Pontedera risorge col nuovo mister e vince 2-1

Riccardo Giannini
Riccardo Giannini 14 ottobre 2026 18:04
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14 ott 2026 • Per i rossoblù di Di Maio (anche il mister espulso) segna Iacovoni

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