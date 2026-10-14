Tropical Coriano, Palma prende il rosso dopo 10': il Pontedera risorge col nuovo mister e vince 2-1

Per i rossoblù di Di Maio (anche il mister espulso) segna Iacovoni

Tropical Coriano - Pontedera 1-2

TROPICAL CORIANO: Pazzini, Brisku, Tosi (40' Lazzari), Manuzzi, Nastase, Rossi, Mancini (28' st Della Balda), Capicchioni (15' st Pietrelli), Iacovoni (34' st Salicioni), Palma, Arlotti (15' st Scapoli). A disp.: De Gori, Pasolini, Antezza, Turola. All.: Di Maio.



PONTEDERA: Cangane, Marie-Sainte (25' st Ferrandino), Caponi, Ortolini, Bagnoli (40' st Sanyang), Zuccherato (18' st Mendes), Diana, Codutti, Bertoncini, Giustarini (28' st Ororbia), Mori. A disp.: Ficarra, Pignataro, Del Piero T., Del Piero L., Berrugi. All.: Giannini.



ARBITRO: Spadaccini di Chieti.



RETI: 20' pt Ortolini (P), 11' st Marie-Sainte (P), 22' st Iacovoni (C).



NOTE: espulsi al 10' pt Palma (C) e al 7' st allenatore Di Maio (C); ammoniti Mori (P), Bertoncini (P), Iacovoni (C), Caponi (P), Bagnoli (P), Brisku (C), Codutti (P); angoli 6-3; recupero 1'+6'.

CORIANO Partita stregata per il Tropical, che nel recupero di campionato cede 2-1 al Pontedera. Dopo 6 partite senza punti, il cambio in panchina porta bene ai toscani, che sfruttano gli episodi. In avvio è Mancini pericoloso, il tiro di destro chiama Cangane alla respinta. Episodio decisivo al 10': entrata da karateka di Palma a centrocampo, l'arbitro estrae il rosso. Il Tropical fa comunque la partita, due velenose traiettorie di Arlotti e Tosi chiamano in causa Cangane, mentre Ortolini inventa un gol di tacco al 20' per portare in vantaggio i suoi. Cangane alza sopra la traversa il colpo di testa di Tosi, il Tropical mancina gioco, ma non trova il pari. Nella ripresa il Pontedera raddoppia in mischia, su azione viziata da una trattenuta su Capicchioni. Iacovoni al 67' sfrutta il cross radente di Scapoli per accorciare, ma il pareggio non arriverà. Di Maio, espulso a inizio ripresa per proteste, può recriminare per un rigore non dato e per un sinistro dal limite di Manuzzi respinto dalla traversa. Domenica i rossoblù sfideranno il Sant'Angelo in trasferta.