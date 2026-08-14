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Da Rimini l'omaggio a Bufalo Bill di De Gregori con il Collettivo Frontera

Riccardo Giannini
Riccardo Giannini 14 agosto 2026 14:46
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14 ago 2026 • Il videoclip girato al Borgo San Giuliano. A interpretare il brano sono i cantautori Andrea Amati e Daniele Maggioli

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