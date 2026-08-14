Da Rimini l'omaggio a Bufalo Bill di De Gregori con il Collettivo Frontera

Il videoclip girato al Borgo San Giuliano. A interpretare il brano sono i cantautori Andrea Amati e Daniele Maggioli

Nel cinquantesimo anniversario di “Bufalo Bill” (pubblicato nel 1976), il Collettivo Frontera firma un nuovo videoclip ispirato al celebre brano di De Gregori, girato nel Borgo San Giuliano per la Festa de’ Borg 2026. Il video, in particolare, è stato girato in via Marecchia in presa diretta. Dopo l’anteprima di mercoledì 5 agosto, all’interno della rassegna “Esco in scarana” promossa dalla Società de’ Borg nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano, il brano è oggi disponibile sulle principali piattaforme digitali.



A interpretare il brano sono i cantautori Andrea Amati e Daniele Maggioli, accompagnati da alcuni dei musicisti del Collettivo Frontera: Massimo Marches alla chitarra, Stefano Zambardino alla fisarmonica, Francesco Pesaresi al basso Paolo Angelini alla batteria, sotto la supervisione musicale di Gianluca Morelli.

La realizzazione del videoclip porta la firma foto e video di Stefano Zamagni, Enrico Giannini (regia) e Giulio Rosini. Tra i figuranti compaiono il musicista Lorenzo Semprini e il regista e attore Gianluca Reggiani, presenti nelle riprese lungo via Marecchia.

Il video rappresenta una delle tappe del percorso che accompagnerà il pubblico verso la Festa de’ Borg del 5 e 6 settembre.