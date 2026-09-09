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Il Novafeltria Calcio passa il turno preliminare di coppa: battuta la Savignanese (1-0)

Riccardo Giannini
Riccardo Giannini 09 settembre 2026 18:26
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09 set 2026 • Decide un gol di Frihat

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