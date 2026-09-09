Il Novafeltria Calcio passa il turno preliminare di coppa: battuta la Savignanese (1-0)

Decide un gol di Frihat

Novafeltria - Savignanese 1-0



NOVAFELTRIA: Tani, Pavani T. (1' st Giulianelli), A.Pavani, Marani, Giannini, Cecchetti (9' st Carbonara), Pasquini, Vernazzaro (19' pt Cobo), Astolfi (17' st Giacomini), Frihat, Camara (26' st Giacobbi). A disp.: Grazia, D.Renzi, M.Renzi, Castellani. All.: M.Mancini.



SAVIGNANESE: Zannoni, Possenti, Paoloni, Brighi, Scarponi, Massari (16' st Gentilini), Bullini (29' st Toni), Dimilta, Stambolla, Paganini (10' st Ugolini), Casadei (29' st Ridolfi). A disp.: Forti, Mazza, Montalti, Reset, Pertutti. All.: Prati.



ARBITRO: Raule di Bologna.

RETE: 22' st Frihat

AMMONITO: Cobo.



SECCHIANO Sotto il diluvio, il Novafeltria supera il turno preliminare di coppa, battendo 1-0 la Savignanese. Decide il gol dell'attaccante Frihat. Sabato i gialloblù tornano in campo all'Urbini-Casali nell'anticipo della terza giornata: l'avversario sarà la Valsanterno.

Al 6' ospiti pericolosi con un colpo di testa di Scarponi su angolo, palla fuori. Un minuto dopo ci prova poi Paganini, bravo a girarsi in area: il 44enne Tani è reattivo e toglie la palla destinata all'angolo sulla sua sinistra. Il Novafeltria perde Vernazzaro per infortunio, lo rimpiazza Cobo. A fine frazione è ancora Tani protagonista: Paganini serve a rimorchio Casadei che calcia rasoterra a botta sicura, il portiere con la punta delle dita devia la conclusione, destinata a infilarsi sul palo lontano. A inizio ripresa Bullini spreca sottoporta, non riuscendo a coordinarsi per il destro: la palla finisce nelle mani di Tani. Il Novafeltria si scuote e inizia a mettere sotto pressione l'avversario: al 65' Frihat si gira in area e costringe Zannoni alla respinta. Sul corner lo stesso Frihat si avventa sulla palla di testa e scaraventa in rete. Poco dopo è Cobo a farsi chiudere da Zannoni in uscita. Nel finale si rivede la Savignanese in avanti, ma il risultato rimane fermo sull'1-0.