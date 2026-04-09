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Novafeltria Calcio, la coppa è tua: da capitan Giacobbi al presidente Grazia, le voci dopo il trionfo

Riccardo Giannini
Riccardo Giannini 09 aprile 2026 09:01
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09 apr 2026 • Il Novafeltria supera lo Sporting Scandiano ai rigori e festeggia la vittoria della coppa Minetti di Promozione Emilia Romagna

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