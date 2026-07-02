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Mountain Bike: domenica 5 Luglio torna a Novafeltria la GF Alta Valmarecchia, in gara anche i Prof

Riccardo Valentini
Riccardo Valentini 02 luglio 2026 06:16
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02 lug 2026 • Domenica 5 luglio spettacolo con la Gran Fondo Mtb Valmarecchia. Quest'anno in gara anche i professionisti Elite e Under 23

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