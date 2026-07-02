Mountain Bike: domenica 5 Luglio torna a Novafeltria la GF Alta Valmarecchia, in gara anche i Prof

Domenica 5 luglio spettacolo con la Gran Fondo Mtb Valmarecchia. Quest'anno in gara anche i professionisti Elite e Under 23

Novafeltria si prepara a vivere una grande giornata di sport con la terza edizione della GF AltaValmarecchia, appuntamento che domenica 5 luglio assegnerà i titoli del Campionato Nazionale Acsi. In palio ci saranno le maglie di Campione Italiano Assoluto e quelle riservate alle diverse categorie, in una manifestazione che cresce anno dopo anno e richiama atleti da tutta Italia.

La principale novità dell'edizione 2026 è l'apertura della gara anche ai professionisti delle categorie Elite e Under 23, che gareggeranno con una classifica dedicata, aumentando il livello qualitativo e spettacolare della competizione. Il percorso principale si sviluppa su 40 chilometri con un dislivello di 1.400 metri, un tracciato impegnativo che attraversa gli splendidi paesaggi della Valmarecchia e metterà alla prova anche i biker più esperti.

PRCORSO LUNGO

Accanto alla gara lunga debutta anche un percorso ridotto di 30 chilometri con circa 1.050 metri di dislivello, pensato per chi desidera affrontare una sfida più accessibile.

PERCORSO CORTO

Tra i momenti più attesi torna la spettacolare "Discesa del Tartufo"(guarda il video): da Monte Benedetto i concorrenti affronteranno circa due chilometri di single track fino a Sant'Agata Feltria, un tratto tecnico e veloce destinato a regalare emozioni sia agli atleti sia al pubblico. Partenza e arrivo saranno allestiti in Piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Novafeltria. Lo start è fissato alle 9.30, con i primi arrivi previsti tra le 11.15 e le 11.20, mentre gli ultimi concorrenti taglieranno il traguardo intorno alle 13. La Gran Fondo MTB Valmarecchia entra inoltre a far parte del Tour 3 Regioni, uno dei circuiti più seguiti del Centro Italia, che coinvolge Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria, confermando il crescente prestigio della manifestazione.

L'organizzazione, curata dall'Asd Valmaracing, predisporrà tre punti di rifornimento idrico e un ristoro completo lungo il percorso. Saranno inoltre premiate le prime cinque società classificate. Per tutta la giornata Piazza Vittorio Emanuele ospiterà il villaggio della manifestazione con area espositiva dedicata a biciclette e abbigliamento tecnico, intrattenimento musicale con DJ set e spazi dedicati agli appassionati. Il presidente Davide Soli ha ringraziato Bike-Advisor per il sostegno e la fiducia rinnovata, sottolineando il contributo determinante alla crescita di una manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti più importanti della mountain bike del Centro Italia.