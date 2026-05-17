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Novafeltria, dopo la coppa vince anche il playoff di Promozione D: Misano k.o. ai supplementari (1-2)

Riccardo Giannini
Riccardo Giannini 17 maggio 2026 19:53
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17 mag 2026 • L'impresa firmata da Frihat e Giacobbi

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