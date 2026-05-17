Novafeltria, dopo la coppa vince anche il playoff di Promozione D: Misano k.o. ai supplementari (1-2)

L'impresa firmata da Frihat e Giacobbi

Dopo aver conquistato la coppa Minetti di Promozione, il Novafeltria continua a stupire, vincendo i playoff del girone D. Dopo aver espugnato Cervia in semifinale, i gialloblù di mister Mancini hanno compiuto l'impresa, superando 2-1 il Misano. Eppure al 94' era arrivata una doccia gelata: Iacovetta, di testa, aveva infilato sotto l'incrocio dei pali, mandando le due squadre ai supplementari. Tempi regolamentari finiti 1-1 e Misano che poteva conquistare il playoff grazie al miglior piazzamento in campionato. Il Novafeltria però ha gettato il cuore oltre all'ostacolo e trovato il gol del 2-1 con uno dei suoi giocatori chiave, capitan Giacobbi. È stata ancora una volta la vittoria del gruppo, anche se due giocatori meritano la citazione: Piva, centrocampista che per tutta la stagione ha saputo coniugare quantità e qualità, oggi il migliore in campo; Frihat, mezzala cresciuta nel vivaio, che con Mancini ha avanzato il suo raggio d'azione. Indemoniato pressatore, oggi a segno con una girata da vero centravanti. "In settimana ci siamo allenati benissimo. La condizione atletica era buona. Era una partita difficilissima, l'abbiamo fatta bene fino all'ultimo secondo, quando abbiamo preso gol su una punizione inesistente. Abbiamo sofferto un po' le palle lunghe, quando loro si buttavano dentro. Ma sono commoventi questi ragazzi", le parole del tecnico Massimo Mancini, mentre il suo dirimpettaio, l'allenatore del Misano Simone Muccioli, ha scelto il silenzio stampa.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mancini (all. Novafeltria)

Finale molto acceso: il Novafeltria, che contestava la punizione dell'1-1, ha accolto con sfavore i due minuti di recupero del secondo tempo supplementare. Proprio nel recupero il Misano ha segnato il gol del 2-2, annullato per fuorigioco. È nato un parapiglia con cinque giocatori espulsi (due dalla panchina) e il rosso anche per l'allenatore della squadra di casa. Al fischio finale grande soddisfazione per un tifoso doc del Novafeltria, il sindaco Stefano Zanchini: "Sono orgoglioso, i ragazzi sono stati formidabili. Hanno lottato fino alla fine e anche oggi hanno mostrato una condizione atletica invidiabile". Domenica partono i playoff regionali: domani (18 maggio) il sorteggio per gli accoppiamenti.