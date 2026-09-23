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Novafeltria, lupo azzanna e porta via un barboncino davanti alla porta di casa

Riccardo Valentini
Riccardo Valentini 23 settembre 2026 09:15
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23 set 2026 • A Ca' Raffalione di Sartiano, frazione di Novafeltria, un lupo ha aggredito e portato via un piccolo cane nonostante un vicino presente

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