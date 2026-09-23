Novafeltria, lupo azzanna e porta via un barboncino davanti alla porta di casa

A Ca' Raffalione di Sartiano, frazione di Novafeltria, un lupo ha aggredito e portato via un piccolo cane nonostante un vicino presente

Ieri sera, martedì 22 settembre, intorno alle ore 20.15, un lupo ha aggredito e portato via un barboncino di piccola taglia in località Ca' Raffalione, frazione di Sartiano, nel comune di Novafeltria. L'episodio è avvenuto proprio davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione del proprietario dell'animale, nonostante nelle vicinanze fosse presente un vicino di casa, che non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'aggressione. Non si tratta del primo caso di avvistamento o attacco di lupi registrato in questa zona: in precedenza si sono già verificati episodi simili, nella cittadina dell'entroterra riminese. A documentare l'accaduto è un video, inviato alla nostra redazione, che mostra il lupo mentre insegue il piccolo barboncino; nelle immagini si sentono distintamente i guaiti del cagnolino durante la cattura. L'episodio riaccende il dibattito sulla convivenza tra fauna selvatica e centri abitati nelle aree collinari della Valmarecchia, dove la presenza dei lupi risulta ormai stabile.