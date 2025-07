Videosorveglianza e sicurezza: incontro tra istituzioni e orafi nella provincia di Rimini

A Rimini confronto tra istituzioni e Federpreziosi sul sistema di videosorveglianza integrata contro furti e rapine

In un momento particolarmente delicato per il comparto orafo, segnato da recenti episodi criminosi, Confcommercio e Federpreziosi hanno promosso un incontro di approfondimento sul tema della sicurezza, con un focus specifico sul sistema di videosorveglianza integrata collegata alle centrali delle forze dell’ordine.

L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e vertici della categoria, sarà l’occasione per fare il punto sui Protocolli d’Intesa già sottoscritti a livello nazionale e territoriale e per presentare i dati aggiornati dei territori in cui questo sistema è già attivo. Si terrà nell'auditorium Confcommercio in via Italia 9/11 a Rimini lunedì 14 dalle 14.30.

Tra i relatori: Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio Rimini, Fiorangelo Angeloni, viceprefetto, Daniela Angelini, sindaca di Riccione, e Juri Magrini, assessore alla Polizia Locale di Rimini. Interventi tecnici e di rappresentanza sono stati curati da Stefano Andreis, presidente nazionale Federpreziosi, e Apollonia Lippolis, tecnico delegato. A moderare l’incontro il direttore di Federpreziosi Steven Tranquilli.