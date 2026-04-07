Villa Verucchio, il parco che cambia volto: 8 nuovi giochi per bambini e alunni

Lavori da 130mila euro al Parco delle Speranze

A Villa Verucchio sono partiti i lavori al Parco delle Speranze, che fanno parte del programma di importanti opere di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche distribuite nei vari parchi e aree verdi cittadine. Interventi per i quali il Comune di Verucchio ha stanziato complessivamente oltre 160 mila euro. Si realizza così un altro punto fissato dall’attuale Amministrazione nel proprio programma di mandato.

La conclusione dell'intervento al Parco delle Speranze in via Primo Levi a Villa Verucchio è prevista entro un mese circa. L’investimento dell’amministrazione comunale è intorno ai 130mila euro. Si tratta di un’area verde di quasi 6.500 mq a disposizione della cittadinanza, punto di aggregazione per grandi e piccoli anche per la vicinanza con il plesso scolastico. Uno spazio che verrà completamente rinnovato, con la messa in opera di attrezzature idonee a differenti fasce di età: 8 le tipologie di nuovi giochi di cui il parco sarà dotato.

Nel frattempo sono state censite tutte le attrezzature ludiche per bambini presenti nelle aree verdi del territorio comunale. Sono state sostituite quelle ormai deteriorate od ormai non più rispondenti ai parametri di sicurezza, posizionandone di nuove per garantire spazi di gioco sicuri per tutti i bambini che frequentano i nostri parchi.

In particolare nel Parco della Selva di San Francesco (Parco degli Ulivi) è stata installata una teleferica per bambini. Per questi interventi sono stati stanziati circa 30mila euro.