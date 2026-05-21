Villa Verucchio, la Stazione Rosa rinasce con “Jam Station”: musica, creatività e comunità negli spazi rigenerati

Domenica 24 maggio una giornata gratuita tra live, dj set, laboratori e solidarietà per trasformare la vecchia stazione in un nuovo luogo di incontro

La Stazione Rosa di Villa Verucchio apre una nuova stagione e lo fa con una grande festa aperta a tutti. Domenica 24 maggio, dalle ore 15 alle 23, debutta “Jam Station”, il primo evento organizzato negli spazi rigenerati della Stazione Rosa: una giornata a ingresso gratuito tra musica dal vivo, dj set, food truck, laboratori creativi, sfilate e mercatino solidale.



Pensato e promosso dai ragazzi di Jovia, il progetto nasce con l’obiettivo di restituire nuova vita a un luogo simbolico del paese, trasformandolo in uno spazio di incontro, condivisione e partecipazione.



“Non è solo una festa, ma un modo per far incontrare persone, idee e generazioni diverse. Vogliamo che la Stazione Rosa diventi sempre più un punto di ritrovo aperto, inclusivo e vivo, capace di accogliere energie nuove e creare relazioni”, spiegano gli organizzatori.

Tra le iniziative in programma ci sarà la Boutique Solidale, esperienza nata per promuovere il valore del riuso e della solidarietà attraverso la moda sostenibile.

Il mercatino solidale propone abiti e accessori disponibili a offerta libera. Giacche, pantaloni, camicie e abiti da sera, collezioni primavera-estate ma anche accessori, scarpe e borse donati e opportunamente selezionati dal gruppo delle donne ideatrici dell’iniziativa.

Capi recuperati, reinventati e valorizzati torneranno protagonisti in passerella alle ore 17, dimostrando come creatività e attenzione sociale possano camminare insieme. La sfilata di abiti vedrà ragazzi come modelli ma anche qualche meno giovane, tutti volontari che hanno voglia di mettersi in gioco, divertirsi e rendere più attraente l’iniziativa.

Il ricavato di tutte le iniziative di Boutique Solidale sosterrà le attività della Caritas parrocchiale di Villa Verucchio.



Non mancheranno momenti dedicati alla creatività: sarà possibile ricevere gratuitamente la personalizzazione di t-shirt e magliette con il logo di Jam Station e della Stazione Rosa, oltre ad ammirare e portare a casa, con un’offerta libera, le borse in tela realizzate appositamente per l’evento.



La musica accompagnerà l’intera giornata con artisti tutti provenienti da Verucchio e dalla Valmarecchia. Ad aprire il palco sarà Matteo Girometti, in arte Giro!, con sonorità elettroniche innovative che accompagneranno anche la sfilata della Boutique Solidale. Il testimone passerà poi a Luca Pazzini, dj e cantautore. Seguiranno Mafuel, con il suo pop elettronico coinvolgente, e i Bustrengo, band valmarecchiese tra cover pop-rock e brani originali.



“Cerchiamo di dare spazio ad artisti locali che magari fanno musica da tempo ma non avevano ancora trovato la possibilità di esprimersi a casa loro”, aggiungono i ragazzi di Jovia.



“Jam Station” non nasce come un evento isolato, ma come il primo passo di un percorso più ampio per far vivere stabilmente la Stazione Rosa come casa comune della comunità. E, almeno per un giorno, la vecchia stazione non aspetterà più treni, ma persone.