Villa Verucchio, torna la rassegna estiva “Incontri con l’autore” alla biblioteca Don Milani

Quattro appuntamenti a giugno tra narrativa, storia locale e nuovi autori: da Francesco Zani a Simone Tempia, incontri ogni giovedì sera in Sala Tondini con ingresso libero alle ore 21

La biblioteca comunale “don Milani” di Villa Verucchio organizza anche quest’anno la tradizionale rassegna estiva di “Incontri con l’autore”, che si svolgeranno tutti i giovedì sera del mese di giugno in Sala Tondini (al primo piano della biblioteca, sala climatizzata).

Quest’anno la rassegna sarà inaugurata dall’incontro dedicato alla NARRATIVA ITALIANA con particolare riguardo ai temi della inclusività e della violenza sociale: l’appuntamento è per giovedì sera 4 giugno con lo scrittore Francesco Zani, che presenta il suo nuovo libro, appena pubblicato da Mondadori: “Come ti difendi”, ambientato nella riviera romagnola degli anni ‘70.

La rassegna proseguirà giovedì 11 giugno con serata dedicata alla STORIA LOCALE: la Don Milani ospiterà nell’occasione lo scrittore, ricercatore ed archeologo Andrea Antonioli che ha curato la mostra dedicata a Paolo e Francesca (inaugurazione sabato 23 maggio 2026) alla Rocca Malatestiana di Verucchio, ideata in collaborazione con il Liceo scientifico “A. Serpieri” di Rimini. Antonioli, che ha curato insieme alla Associazione Olim Flaminia il progetto internazionale “Una rosa per Anita Garibaldi” che ha coinvolto anche il Comune di Verucchio, presenterà il suo ultimo libro “Malatesta il gueriero e le horrende guerre de Italia” (Bastogilibri, 2025). Modera: Lorenzo Valenti, avvocato, già Sindaco di Pennabilli e Presidente della Società di studi storici per il Montefeltro.

Il terzo incontro si terrà giovedì 18 giugno, quando la biblioteca don Milani ospiterà il giovane blogger Gabriele Mauro, che gestisce vari canali social molto seguiti dai lettori più giovani, con lo pseudonimo @gabrielescrive. Mauro presenterà il suo libro “Amore al profumo di girasole” edito da Garzanti. Partecipa all’incontro il Gruppo di lettura YOUNG della biblioteca comunale di Verucchio, che porrà domande all’autore.

A chiudere la rassegna, giovedì sera 25 giugno, il celebre scrittore Simone Tempia, che ha collaborato con «Vogue», «Wired», «GQ» e Missoni e noto per aver lanciato la pagina di grande successo “Vita con Lloyd”, che ha ispirato i libri Vita con Lloyd, In viaggio con Lloyd e Un anno con Lloyd. Nel 2020 ha pubblicato Storie per genitori appena nati, e a Villa Verucchio presenterà il suo primo giallo edito da Garzanti “Gran galà con delitto”.

Annuncia inoltre l’assessora alla Cultura Maria Antonietta Pazzini: “Dal mese di giugno la biblioteca avrà un nuovo assetto. E’ stato incrementato l’orario di apertura passando da 23 a 26 ore settimanali, con orari differenziato fra estate e inverno. L’amministrazione intende così promuovere la biblioteca come presidio importante in grado di offrire un servizio alla comunità per tutte le fasce di età e ogni estrazione sociale”.

Ingresso libero per tutte le serate, con inizio alle ore 21.