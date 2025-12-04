Villaggio natalizio e concerti animano le feste a Misano

Casette in legno, gastronomia e il Concerto dell’Immacolata completano il programma in piazza della Repubblica

Misano Adriatico è pronta a brillare per il periodo più magico dell’anno. Sabato 6 dicembre si accende la magia del Natale con l’inaugurazione della grande pista di pattinaggio in piazza della Repubblica e l’accensione delle luminarie.

Il momento inaugurale, in programma alle 15:00, sarà preceduto dall’esibizione dei ballerini del gruppo Nirea Danze.

Dalle 16:00, poi, i bambini potranno partecipare al laboratorio gratuito a tema natalizio proposto dallo spazio creativo Labillo.

A fare da cornice alla pista di ghiaccio ci sarà un grazioso villaggio natalizio, allestito in collaborazione con l’associazione Brillamare e i Comitati Cittadini, dove si potranno trovare casette in legno che proporranno proposte gastronomiche dolci e salate ma anche fiori e laboratori.

La pista sarà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio: nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30, mentre nei festivi e prefestivi l’apertura sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20.

Sabato è previsto anche il tradizionale Concerto dell’Immacolata nella Chiesa dell’Immacolata Concezione. Il Coro Filarmonico “Le Voci Liriche” di Misano Adriatico interpreterà brani sacri, melodie natalizie e pagine pianistiche capaci di accendere emozioni autentiche.

Domenica 7 dicembre, nel Villaggio natalizio di Piazza della Repubblica, ci sarà la Festa con Babbo Natale, con possibilità di divertirsi sulla pista di pattinaggio, di fare acquisti nel mercatino natalizio e di gustare la merenda offerta dai Comitati Cittadini.

Numerose anche le proposte nelle frazioni. A Villaggio Argentina, presso il Comitato Cittadino, sabato sera alle 20:45 prenderà il via la tombola in programma tutti i giorni fino il 5 gennaio (esclusi il 25 e 31 dicembre). Tombola anche a Scacciano, domenica 7 dicembre, presso il Centro di quartiere (ore 20:30). A Miano Monte domenica, alle 19:30, ci sarà una pizzata seguita dall’accensione dell’Albero di Natale nel tendone parrocchiale, mentre lunedì 8 dicembre alle 18:00 si esibirà il Coro Lirico della Regina. A Misano Cella, domenica alle 18:00, si accenderanno le luminarie con appuntamento al centro di quartiere. A Santamonica, sabato 6 dicembre alle 16:00, è in programma l’iniziativa “Accendiamo il Comitato” presso il centro di quartiere.

Da non perdere, infine, i presepi artistici allestiti in varie località del Comune, consultabili al link: https://visitmisano.it/natale.