Villagrande di Montecopiolo ricorda Alessandro Vampa: inaugurato il sentiero CAI a lui dedicato

Novità anche per gli escursionisti: il Bar "La Fontana" di Monteboaggine diventa Punto di Appoggio ufficiale per il Monte Carpegna

Un pomeriggio carico di emozione e di prospettive per l'escursionismo del Montefeltro quello vissuto sabato scorso, quando la Sezione CAI di Rimini si è riunita per rendere omaggio a una figura storica del territorio e, allo stesso tempo, rafforzare la rete di accoglienza per gli amanti della montagna.

Al centro della giornata l'inaugurazione ufficiale del Sentiero CAI n. 094, il suggestivo percorso panoramico che collega Villagrande al Monte San Marco, oggi interamente recuperato grazie al lavoro dei volontari e intitolato alla memoria di Alessandro Vampa. Storico farmacista del paese, Vampa è stato anche un punto di riferimento del Club Alpino Italiano e volontario del Soccorso Alpino Nazionale (CNSAS), avendo dedicato la vita allo studio e alla sicurezza delle montagne locali. Alla presenza di soci, cittadini e autorità, è stata scoperta la targa commemorativa, prima che il gruppo percorresse insieme il tracciato riqualificato.

A completare il pomeriggio è arrivata un'altra notizia attesa dagli escursionisti: il Bar "La Fontana" di Monteboaggine è stato ufficializzato come nuovo Punto di Appoggio e Rifugio CAI per il Monte Carpegna. Un accordo che colma una lacuna logistica importante per la zona, garantendo da oggi un riferimento certo per accoglienza, informazioni sui sentieri e ristoro prima delle ascese verso la vetta, rinsaldando il legame tra la sezione riminese e il territorio.