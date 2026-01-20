Vincolo alberghiero, il Consigliere Marcello solleva criticità nei comuni costieri

Normativa poco chiara e strumenti urbanistici incompleti lasciano i proprietari di alberghi incertezza e contenziosi, mentre il consigliere Marcello sollecita l’intervento della Regione

Criticità e incertezze nell’applicazione del vincolo di destinazione alberghiera nei Comuni costieri dell’Emilia-Romagna sono al centro di un’interrogazione regionale presentata da Nicola Marcello, consigliere di Fratelli d’Italia.

Marcello evidenzia come la normativa nazionale e regionale preveda che il vincolo alberghiero non sia intangibile e possa essere rimosso se dimostrata l’antieconomicità della gestione delle strutture ricettive. La legge regionale n. 28 del 1990 assegna ai Comuni il compito di tradurre questi principi nei propri strumenti urbanistici, definendo criteri chiari e modalità per la rimozione del vincolo.

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e la recente sentenza n. 713 del TAR Emilia-Romagna del 16 giugno 2025 hanno messo in luce come il Comune di Rimini non abbia ancora aggiornato gli strumenti urbanistici, lasciando i proprietari in una situazione di forte incertezza e aumentando il contenzioso legale.

Marcello chiede quindi alla Giunta Regionale se intenda intervenire con iniziative di coordinamento verso i Comuni, oppure valutare modifiche normative o regolamentari per definire criteri chiari, trasparenti e verificabili, garantendo uniformità applicativa e tutela dei diritti di proprietà e dell’iniziativa economica.