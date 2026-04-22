Viola il divieto di dimora a Rimini per rapinare un market a Imola: incastrato dalle telecamere

Pistola in pugno alle casse dell’Interspar

Non poteva soggiornare in provincia di Rimini per un divieto imposto dal giudice, ma si è spostato a Imola dove ha messo a segno una rapina in un supermercato Interspar, minacciando un addetto alla sicurezza con una pistola per uscire senza pagare.

Protagonista un 48enne tunisino, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificarlo e segnalarlo all’autorità giudiziaria di Bologna e Rimini.

L’uomo è stato rintracciato nei giorni scorsi a Bologna dai militari della Compagnia di Imola e arrestato per rapina aggravata. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Non è stata invece recuperata l’arma utilizzata durante il colpo.