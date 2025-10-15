Violazione del divieto di avvicinamento ai genitori: 50enne nei guai

L’uomo avrebbe aggredito verbalmente i genitori nonostante il divieto, intervenuti immediatamente i Carabinieri

Con un divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia, si sarebbe presentato a casa dei genitori aggredendoli verbalmente. E' successo a Bellaria Igea Marina nella notte del 13 ottobre. Un 50enne romagnolo è stato arrestato con l'accusa di violazione della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese.

I Carabinieri sono stati allertati dai genitori che si trovavano in casa in quel momento. Giunti sul posto i militari hanno identificato il figlio come presunto autore dell'aggressione verbale, appurando anche che il 50enne era destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori.

E' stato arrestato in flagranza e verrà processato per direttissima.