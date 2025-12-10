Violenta e droga tre donne, poi le filma: netturbino di Viterbo condannato in Appello

Confermata la pena a 9 anni e 10 mesi per Ubaldo Manuali, 61 anni, accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 9 anni e 10 mesi di reclusione per Ubaldo Manuali, netturbino di Viterbo di 61 anni, accusato di aver stuprato tre donne dopo averle drogate e riprese con il telefono cellulare, all'insaputa delle vittime.

La sentenza di secondo grado accoglie in pieno la richiesta della Procura generale e conferma la pena già inflitta al 61enne in primo grado.

Manuali è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Gli episodi contestati sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023, toccando i comuni di Capranica, in provincia di Viterbo, e di Riano e Mazzano Romano, nell'area metropolitana di Roma.

L'uomo era stato arrestato nel settembre del 2023, a seguito di un'indagine partita dopo la denuncia presentata da una delle vittime, la quale aveva conosciuto l'imputato tramite i social network.