Altarimini

Violenta una donna a Napoli, 29enne bloccato dai passanti

La vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere assistenza medica e psicologica

A cura di Glauco Valentini Redazione
12 ottobre 2025 17:46
Violenta una donna a Napoli, 29enne bloccato dai passanti - Archivio
Archivio
Nazionale
Condividi

Un cittadino marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una donna che avrebbe riferito di essere stata aggredita.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il presunto aggressore era già stato immobilizzato da alcuni passanti mentre tentava di allontanarsi. L’uomo è stato quindi preso in consegna dalle forze dell’ordine e condotto in questura per ulteriori accertamenti.

La vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere assistenza medica e psicologica. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità dell’arrestato.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini