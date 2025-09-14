Violentano una 12enne e condividono il video su whatsapp, orrore a Sulmona

La Procura apre un’inchiesta per violenza aggravata e revenge porn

Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la comunità di Sulmona, in Abruzzo. Due giovani, un diciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dalla Procura per presunta violenza sessuale aggravata ai danni di una dodicenne, e per la successiva diffusione di materiale video tramite gruppi WhatsApp, configurando anche il reato di revenge porn.

Secondo le prime ricostruzioni, le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima, che ha raccontato l’accaduto ai propri genitori. La segnalazione ha portato le autorità a eseguire perquisizioni domiciliari e a sequestrare dispositivi informatici appartenenti ai due indagati, ora al vaglio degli inquirenti.

La vicenda ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali. Le autorità stanno lavorando per accertare ogni dettaglio e garantire alla vittima il necessario supporto psicologico e legale.