Violentata fuori dalla fermata della metro a Roma: "Due mi tenevano, uno mi stuprava"
La denuncia di una 23enne
09 dicembre 2025 19:34
Tenuta da due uomini mentre un terzo la stuprava. L'incubo per una ragazza si consuma fuori della fermata metro Jonio a Roma sabato notte. La vittima, 23 anni, ha denunciato tutto e indicato gli aggressori come stranieri. Dopo lo stupro, verso le 3 di notte, si è recata in ospedale e ha raccontato le fasi dell'abuso. La Procura ha aperto un'inchiesta: al setaccio le immagini delle telecamere di vigilanza.