Violentata fuori dalla fermata della metro a Roma: "Due mi tenevano, uno mi stuprava"

La denuncia di una 23enne

Tenuta da due uomini mentre un terzo la stuprava. L'incubo per una ragazza si consuma fuori della fermata metro Jonio a Roma sabato notte. La vittima, 23 anni, ha denunciato tutto e indicato gli aggressori come stranieri. Dopo lo stupro, verso le 3 di notte, si è recata in ospedale e ha raccontato le fasi dell'abuso. La Procura ha aperto un'inchiesta: al setaccio le immagini delle telecamere di vigilanza.