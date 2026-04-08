“Virtuosismo pianistico a 4 mani”: concerto solidale a Novafeltria

Domenica 12 aprile al Teatro Sociale, i Maestri Roverelli e Braconi eseguiranno Liszt, Czerny e Saint-Saëns; il ricavato sosterrà Il Punto Rosa di Santarcangelo

"Virtuosismo pianistico a 4 mani" è il titolo del concerto che si terrà domenica 12 aprile alle 17 al Teatro Sociale di Novafeltria. L'appuntamento, organizzato dal Punto Rosa e dal Gruppo di lavoro Mi ride il cuore, in collaborazione e patrocinio con il Comune di Novafeltria, prevede l'esecuzione di musiche di Liszt, Czerny, Saint-Sanes. Al pianoforte i Maestri Mirco Roverelli e Monaldo Braconi. L'appuntamento, in memoria di Iride Guerra, vuole sostenere Il punto Rosa di Santarcangelo, associazione di aiuto per donne colpite da tumore al seno.

L'ingresso, interamente devoluto all'associazione, è di 10 euro.

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