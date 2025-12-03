Viserba si veste di magia natalizia con “Wonderland 2025”

Dal 6 al 21 dicembre piazza Pascoli diventa il cuore delle feste con spettacoli, laboratori e animazione per bambini e famiglie

Viserba si prepara per trasformarsi nel cuore pulsante della magia natalizia con 'Wonderland 2025', programma organizzato dal Comitato turistico Borgo Viserba col sostegno del Comune di Rimini.

Il calendario di festeggiamenti si svolgerà in tutti i fine settimana dal 6 al 21 dicembre in piazza Pascoli e dintorni e prevede animazione, spettacoli, musica e laboratori dedicati a famiglie e bambini, nei pomeriggi, dalle 15.30 alle 18.30.

Si inizia sabato 6 dicembre con 'Magic Christmas', animazione interattiva con canti, balli, giochi, baby dance e giocolieri.

Domenica 7 si prosegue con un laboratorio di pasta salata, con la partecipazione del simpaticissimo Bing, personaggio molto amato dai piccoli. A seguire, animazione e la possibilità per i bimbi di fare un giro in piazza a bordo di una carrozza guidata da un pony.

Sabato 13 dicembre sarà la volta de 'Il Segreto del Magico Natale', spettacolo di burattini, personaggi dei cartoni, bolle giganti, giocolieri. Nel frattempo, in piazza si aggirerà la 'Marchin' Band' di Babbi Natale.

Domenica 14 dicembre il programma prevede 'Missione Natale', laboratorio di letterine per Babbo Natale e spettacolo di fantasia con musica, giochi e regali.

Sabato 20 dicembre ci sarà ancora il 'Magic Christmas', con canti, baby dance, giochi e giocolieri, mentre domenica 21 dicembre, per chiudere in bellezza, una grande festa con canti di Natale, sempre con animazione e sorprese per i bambini.

Babbo Natale sarà sempre presente nella sua casetta in piazza, felice di incontrare tutti coloro che lo vorranno conoscere.