Visit Riccione: assemblea annuale tra strategie e innovazione turistica

Formazione, trend e strategie condivise per rafforzare l’identità e l’attrattività della destinazione

Martedì 16 dicembre, alle ore 15, il Palazzo del Turismo ospiterà l’Assemblea annuale di Visit Riccione, un appuntamento che quest’anno non è soltanto un momento di confronto interno, ma l’occasione per raccontare come la città stia evolvendo grazie a un circuito di operatori sempre più attivo, propositivo e capace di lavorare insieme.

La giornata si aprirà con i saluti del Presidente Franco Vanucci e con due interventi istituzionali: l’Assessore al Turismo Mattia Guidi, che offrirà una visione sul ruolo della città in un mercato turistico in rapida trasformazione, e Chiara Astolfi, Direttore di Destinazione Romagna, che porterà uno sguardo più ampio sull’integrazione territoriale e sulle strategie condivise per la Riviera.

Visit Riccione arriva a questo appuntamento forte del lavoro svolto nel 2025, un anno che ha segnato un cambio di passo nella narrazione della città: non solo campagne e richieste, ma un racconto quotidiano fatto di contenuti, identità, volti, storie e luoghi che hanno reso la destinazione più riconoscibile e vicina al suo pubblico. Basta scorrere i canali social del Consorzio per ritrovare quell’energia collettiva che ha caratterizzato gli ultimi mesi: la Riccione degli operatori che si sono raccontati in prima persona, aprendo le porte delle loro attività, dalle botteghe storiche ai ristoranti, mostrando il valore umano che tiene viva la città ogni giorno. Una Riccione autentica, fatta di volti, gesti e storie, raccontata senza filtri e finalmente tornata al centro della scena.

Dopo i saluti istituzionali, la parola passerà ai contenuti formativi. Gianluca Tonti (Area38) introdurrà il tema dell’intelligenza artificiale nel percorso di scelta delle vacanze; Nicola Delvecchio (Teamwork) presenterà i dieci trend che stanno ridisegnando l’ospitalità; Annie Mazzola e Marco Donadoni (Content creator e social media manager) accompagneranno gli operatori in una riflessione sulla comunicazione social autentica, capace di distinguersi nel panorama attuale.

A seguire, Visit Riccione illustrerà le linee guida del Piano Marketing 2026: una direzione che punta a consolidare il ruolo del Consorzio come regia collettiva, promotore di idee e contenuti, generatore di domanda e punto di riferimento per chi vuole far crescere la città.