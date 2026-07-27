Visita al Santuario delle Grazie e al Bosco Ritrovato per il Circolo Montecavallo

Una trentina di soci ha partecipato alla visita guidata al Santuario delle Grazie e al Bosco Ritrovato

Una giornata all'insegna della spiritualità, della cultura, dell'ambiente e della convivialità quella vissuta da una trentina di soci del Circolo Montecavallo di Rimini, protagonisti di una visita organizzata al Santuario delle Grazie.

Ad accogliere il gruppo è stato don Giuseppe Giovanelli, che ha guidato i partecipanti alla scoperta della storia del Santuario, raccontandone le origini, gli episodi più significativi e le peculiarità artistiche e religiose. La visita è iniziata con la celebrazione della Santa Messa.

Al termine della funzione, Daniele, Claudia e Simone del Coro della Chiesa degli Angeli di Riccione hanno proposto un breve repertorio di musica sacra.

Successivamente il gruppo, accompagnato da Luca Mondaini dell'associazione "Amici delle Grazie", ha raggiunto il vicino Bosco Ritrovato, area verde per anni in stato di abbandono e oggi interessata da un importante intervento di recupero ambientale. Grazie all'impegno dei volontari e al sostegno del Comune di Rimini, il bosco è stato progressivamente bonificato e restituito alla cittadinanza con sentieri ripuliti e spazi nuovamente fruibili.

Per i soci del Circolo Montecavallo la visita ha avuto anche un valore simbolico: sono stati infatti i primi a percorrere ufficialmente il Bosco Ritrovato dopo i lavori di riqualificazione.

La giornata si è conclusa con una tradizionale "ligaza", la cena condivisa tipica, durante la quale ciascun partecipante ha contribuito con cibi e bevande.

«È stata una giornata che ha saputo unire spiritualità, cultura, rispetto per l'ambiente e amicizia – commentano i partecipanti –. Esperienze come questa rafforzano il senso di appartenenza alla comunità e dimostrano quanto sia importante valorizzare il nostro territorio attraverso la collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni».