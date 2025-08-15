Viva Riccione: il Natale al mare si presenta a Ferragosto

La campagna punta a promuovere la città tutto l’anno e a incentivare le prenotazioni per l’estate 2026

In occasione del concerto di Giuliano Palma in piazzale Roma, la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno svelato il nuovo manifesto della campagna di Natale e Capodanno 2025/2026. Il manifesto, firmato dallo studio grafico Tattica, porta il claim Viva Riccione e il payoff Il tuo Natale al mare. I due amministratori sono saliti sul palco per rivolgere gli auguri di buon Ferragosto agli ospiti della città e per invitarli a tornare già per le prossime festività natalizie e di fine anno.

Il manifesto del Natale: uno sfondo rosso con scritte bianche

Il manifesto presenta uno sfondo rosso con scritte bianche e icone natalizie e invernali stilizzate. Tra queste, nelle varie declinazioni da impiegare sui social network, spiccano una ruota panoramica, un fiocco di neve, un pattino da ghiaccio, un albero di Natale e bancarelle natalizie, che annunciano una ricca offerta di attrazioni e appuntamenti imperdibili. Il testo recita: “La magia delle feste incontra il fascino del mare: Riccione ti aspetta con atmosfere uniche e appuntamenti imperdibili”.

La sindaca Angelini ha rimarcato che la Riccione ammirata in estate è frutto di una visione di lungo periodo e di un costante lavoro di rinnovamento. “La trasformazione della città non si ferma mai – ha dichiarato – e da ottobre riprenderanno i lavori per il secondo tratto del nuovo viale Ceccarini”. Ha aggiunto che chi tornerà a Natale e Capodanno “potrà godere di una città aperta, viva e divertente mentre la prossima estate troverà viale Ceccarini completamente rinnovato fino all’incrocio con viale Dante, pronto a rendere ancora più esclusiva e accogliente l’esperienza di chi passeggia per le vie del centro”.





Due mesi di festa in riva all’Adriatico

Con il claim Viva Riccione, l’amministrazione intende mettere al centro l’energia e la vitalità della città in ogni stagione, mentre il payoff Il tuo Natale al mare richiama l’esperienza unica delle feste a due passi dall’Adriatico. L’assessore Guidi ha sottolineato che con la presentazione del manifesto parte oggi la comunicazione del progetto Natale Capodanno 2025/2026, con l’obiettivo di promuovere la destinazione turistica per molti mesi con una campagna dal duplice scopo: portare turisti durante le festività e incentivarli a prenotare per l'estate 2026. L’assessore ha poi rivolto un invito diretto ai presenti: “Anche quest’anno Natale parte in agosto, con la promessa fatta a turisti e cittadini che Riccione per 2 mesi, da fine novembre a gennaio, sarà una sorpresa tutta da scoprire. Quella di oggi è un’anteprima, una cartolina che nella sua semplicità è già in grado di raccontare alcuni degli elementi più iconici che caratterizzeranno Natale e Capodanno 2025/2026. Inizia oggi la campagna di comunicazione che ci accompagnerà nei prossimi mesi, per una Riccione sempre viva e sempre protagonista”.





