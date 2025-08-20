Volare nel futuro: l'Enac al Meeting di Rimini tra simulatori e innovazione

Spazio espositivo con simulatori volo e realtà virtuale

Simulatori di volo, realtà virtuale, professioni del mondo dell'aviazione civile, innovazione tecnologica, mobilità aerea avanzata, riconciliazione trasporto aereo - ambiente, diritti dei passeggeri, inclusività, qualità dei servizi: è il viaggio che Enac propone al pubblico del Meeting di Rimini 2025, dove l'Ente torna protagonista dal 22 al 27 agosto con uno spazio espositivo interattivo, incontri istituzionali e momenti di confronto aperti a tutti i visitatori. "In volo per costruire il futuro" è il titolo scelto dall'Ente "per raccontare il ruolo strategico del trasporto aereo nel connettere territori favorendone lo sviluppo, generare opportunità, promuovere una mobilità area avanzata sostenibile e accessibile, e rendere un servizio alla collettività.

Un tema che - sottolinea l'Enac - dialoga in modo diretto con quello dell'edizione 2025 del Meeting 'Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi', incentrato sul valore generativo delle crisi e sulla possibilità di ripartire con visione, responsabilità e coraggio". All'interno dell'area del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo stand Enac sarà un vero e proprio spazio esperienziale di circa 100 metri quadrati. I visitatori potranno cimentarsi con tre simulatori di volo - su diverse tipologie di velivoli, Airbus A320, Boeing B737 e Cessna G1000 -, esplorare uno scalo aeroportuale in 3D grazie al progetto "Enac Verso", assistere alla proiezione di video e scoprire la campagna di comunicazione "F-Air Play", pensata per sensibilizzare il pubblico sul fenomeno degli unruly passengers, attiva sui canali social dell'Ente, sul sito e in tutti gli aeroporti italiani.