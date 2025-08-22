Volley: azzurre oggi contro la Slovacchia ai Mondiali in Thailandia

L’Italia di Velasco cerca conferme dopo l’esordio vincente: obiettivo qualificazione anticipata

L’avventura mondiale delle azzurre prosegue oggi in Thailandia, dove l’Italia affronta la Slovacchia in una sfida valida per la fase a gironi. Dopo l’esordio positivo contro [avversario precedente], le ragazze di Julio Velasco puntano a confermare la solidità mostrata in campo e a compiere un passo decisivo verso la qualificazione alla seconda fase.

Il commissario tecnico argentino dovrebbe riproporre in gran parte la formazione vincente della prima giornata, con Paola Egonu e Miriam Sylla punti di riferimento in attacco e la regia di Alessia Orro a dettare i ritmi di gioco. Attenzione però alla Slovacchia, squadra giovane e dinamica, capace di mettere in difficoltà le avversarie con difesa e battuta aggressiva.

La partita rappresenta un test importante non solo per la classifica, ma anche per la crescita del gruppo. Le azzurre vogliono consolidare automatismi e aumentare la fiducia in vista delle sfide più impegnative che le attendono nella competizione iridata. Fischio d’inizio previsto alle ore 15.30.