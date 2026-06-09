Volvo EX60, a Rimini l’anteprima del Suv elettrico che inaugura una nuova era
Lunedì 15 giugno da Mothor Volvo Rimini una serata esclusiva tra innovazione, design e arte contemporanea
Sarà presentata in anteprima lunedì 15 giugno la nuova Volvo EX60, il modello destinato a rappresentare uno dei passaggi più significativi nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica svedese. L’appuntamento è fissato dalle ore 19 presso Mothor Volvo Rimini by Gruppo Marcar, in via Flaminia 236.
La serata prenderà il via con l’accoglienza degli ospiti alle ore 19, mentre alle 19.30 è in programma la presentazione ufficiale della vettura. A seguire, i partecipanti potranno prendere parte a un light dinner organizzato per l’occasione.
La nuova Volvo EX60 nasce con l’ambizione di ridefinire gli standard della mobilità elettrica, coniugando tecnologia, sicurezza e sostenibilità in un progetto che guarda al futuro del settore automotive.
L’evento offrirà inoltre un momento dedicato all’arte grazie alla collaborazione con la Galleria Zamagni Arte, che allestirà un’esposizione di opere esclusive dell’artista Stefano Ronci, creando un dialogo tra innovazione automobilistica ed espressione artistica contemporanea.
L’anteprima rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino un modello chiamato ad aprire una nuova fase nella storia della mobilità elettrica Volvo.