Walter Nanni: un italo-sammarinese alla guida della Moto Nautica emiliano romagnola

Tra le priorità del neo presidente ci saranno il rilancio degli eventi sportivi, la collaborazione tra i club e le varie discipline

L’ italo-sammarinese Walter Nanni è stato eletto come nuovo presidente della Moto Nautica della Emilia-Romagna. La nomina è arrivata ieri pomeriggio al termine delle votazioni svoltesi a Rimini, nella sede federale Fim, i rappresentanti di tutti club dell'Emilia Romagna, che hanno scelto Nanni come presidente, per il suo lungo impegno nel settore, la conoscenza del territorio e il forte legame con le comunità di entrambi i confini italo-sammarinese. Nanni ha dichiarato che tra le sue priorità ci saranno il rilancio degli eventi sportivi, la collaborazione tra i club e le varie discipline, ricordando che la motonautica "non è solo moto d’acqua, ma anche radiocomandata, offshore, barche, storiche, circuito, diporto, endurance, giovanili, Hydrofly emotosurf; e maggiore sicurezza in mare e collaborazioni con le scuole per avvicinare i più giovani al mondo della motonautica".