Washington rivede la strategia di sicurezza: per Mosca un segnale positivo. Kiev denuncia blackout dopo i raid notturni

Il Cremlino: “La nuova linea USA sull’Europa è in sintonia con la nostra”. In Ucraina nuovi attacchi colpiscono infrastrutture essenziali a Kremenchuk

La revisione della strategia di sicurezza nazionale statunitense da parte dell’amministrazione Trump, in cui la Russia non viene più indicata come una “minaccia diretta”, rappresenta “un passo positivo”: lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Secondo Mosca, la visione americana sul ruolo dell’Europa ora “converge con quella russa” e potrebbe favorire un “lavoro costruttivo” nella gestione del conflitto ucraino.

Nel frattempo, sul terreno la situazione resta critica. Nella notte l’Ucraina è stata nuovamente colpita da raid russi. A Kremenchuk, ha riferito il sindaco della città, l’attacco ha provocato estesi blackout, lasciando diverse aree senza elettricità, acqua e riscaldamento. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare le infrastrutture essenziali, mentre continua l’allerta per possibili nuovi bombardamenti.

La revisione della strategia statunitense e la reazione di Mosca arrivano dunque in un momento di forte tensione sul campo, con la popolazione ucraina che continua a fare i conti con gli effetti degli attacchi alle infrastrutture energetiche.