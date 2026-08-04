We Reading festeggia dieci anni: libri, musica e spettacolo a Santarcangelo

Dal 13 al 16 agosto torna la rassegna che unisce letture, concerti e performance. Tra gli ospiti Diego Passoni, Luca Bottura e Serena Bongiovanni

Quattro giorni di incontri, concerti e letture per celebrare dieci anni di cultura condivisa. Dal 13 al 16 agosto Santarcangelo di Romagna ospita una nuova edizione di We Reading Festival, la manifestazione che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più originali dell'estate italiana, trasformando il borgo romagnolo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Anche quest'anno il festival proporrà un programma capace di intrecciare letteratura, musica dal vivo, talk e performance, con una novità dedicata al mondo della moda e ai suoi linguaggi. Un percorso che punta ad abbattere le distanze tra artisti e pubblico, creando un'atmosfera informale in cui autori, musicisti e giornalisti rileggono e reinterpretano opere che hanno segnato il loro percorso personale.

Ad aprire il festival, giovedì 13 agosto, sarà Diego Passoni, storica voce di Radio Deejay, che porterà la lettura “Nudi, vestiti, risorti - Mille modi di essere corpi”, un viaggio tra identità, religione e costume. La serata proseguirà con il concerto della cantautrice Mille. Venerdì 14 agosto toccherà invece al giornalista e autore televisivo Luca Bottura, che proporrà “La satira, in generale - da Stefano Benni a Vannacci”, una riflessione sul rapporto tra politica e satira. A seguire salirà sul palco Nuvolari con il suo ultimo album Shojiro. Il Ferragosto sarà affidato alla stand up comedian Serena Bongiovanni, che alternerà comicità e letture tratte dal romanzo Balena di Giulia Muscatelli, affrontando il tema del rapporto con il proprio corpo. La musica sarà invece protagonista nella seconda parte della serata con il live della band siciliana Santamarea.

Gran finale domenica 16 agosto con uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: il concerto all'alba sul Colle dei Cappuccini. Alle 6 del mattino Rareş, tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana, accompagnerà il sorgere del sole con un live in solo.Il cuore del festival sarà il giardino del Museo Etnografico di Santarcangelo (MET), dove ogni sera, a partire dalle 18.30, il pubblico potrà trovare food truck, bar e selezioni musicali prima dell'inizio delle letture alle 21 e dei concerti delle 23.

Accanto al programma principale torna anche il percorso Off, con due pomeriggi di talk dedicati ai temi dell'attualità. Gli incontri si terranno il 14 e 15 agosto al Musas – Museo Storico Archeologico di Santarcangelo, mentre il programma completo degli ospiti sarà annunciato nelle prossime settimane.Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per gli eventi serali è richiesta la prenotazione, già aperta sul sito del festival, oltre alla tessera associativa, sottoscrivibile anche sul posto. Il concerto all'alba, i talk e gli aftershow saranno invece liberamente accessibili senza prenotazione.