“Wear The Future”, al Beky Bay torna il festival della sostenibilità

Domenica 30 agosto la seconda edizione tra moda sostenibile, swap party, laboratori, mobilità elettrica e musica

Educare al consumo consapevole e all’economia circolare, promuovere il protagonismo giovanile in campo civico, ma anche creare reti tra associazioni, cittadini e istituzioni, e soprattutto rendere la sostenibilità accessibile: attraverso cultura, musica e creatività. Questa la mission ambiziosa di Wear The Future, che torna al Beky Bay di Bellaria Igea Marina per la sua seconda edizione, in programma domenica 30 agosto.Un happening nato nel 2025, promosso da Futuro Verde aps e varie associazioni del territorio, facendo registrare un positivo interesse su temi talvolta percepiti come distanti e complessi, dal cambiamento climatico all’impatto della fast fashion. La chiave proposta da WTF è parlarne in modo nuovo, trasformando la semplice divulgazione in esperienze concrete, accessibili e partecipate. Un’idea che ha coagulato attorno a sé, per l’edizione 2026, il coinvolgimento delle istituzioni, a partire dal Comune di Bellaria Igea Marina, che ha patrocinato e sostiene l’evento, poi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Emilia Romagna e Provincia di Rimini. Si aggiungono le partnership con varie realtà pubblico/private e una vasta rete di associazioni, tra cui Terzo Spazio aps, Federconsumatori, Scout CNGEI e Cooperativa Lazzaro Vintage.

L’appuntamento è fissato, appunto, per domenica 30 agosto al Beky Bay a partire dalle 15.00, per un ricco pomeriggio ad ingresso gratuito tra moda sostenibile, swap party, divulgazione ambientale e musica live, il tutto con il filo comune della sostenibilità. Dopo il beach cleaning previsto per le 10.30, si comincerà alle 15.00 con l’apertura del “Green Village” ed il via ad attività di laboratorio e street art reborn. Contestualmente nel parcheggio del Beky Bay ci sarà l’EV Drive Day – Drive The Future, il primo raduno provinciale dedicato agli automobilisti elettrici, nato per promuovere la conoscenza e la cultura della mobilità sostenibile. Poi, alle 16.00, si proseguirà dapprima con il live del Duo Bucolico e poi con quello di Loste. Alle 18.30, appuntamento con una sfilata di moda sostenibile a cura di Lazzaro Vintage, poi alle 19.00 lo swap party firmato Terzo Spazio aps contestuale al saluto delle autorità: previsto nell’occasione anche l’intervento del Sindaco Filippo Giorgetti. Alle 19.30 uno dei momenti clou, con un intervento di divulgazione che vedrà sul palco Roberto Mercadini con il suo spettacolo “Noi siamo il Suolo, Noi siamo la Terra”, prima del gran finale affidato all’esibizione live degli Espana Circo Este, tra le 21.15 e le 23.00.

Un’iniziativa pronta a vivere la sua seconda esperienza, giovane ma già proiettata a un futuro di crescita: guardando ad esempio alla possibilità di sviluppare, per gli anni a venire, un format articolato in più giorni, in grado di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e attrarre visitatori anche da fuori territorio.