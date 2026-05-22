Weekend di gusto e tradizioni a Novafeltria con la Sagra del Cascione

Novafeltria celebra sapori e tradizioni: il 23 e 24 maggio torna la Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee

Due giorni all’insegna dei sapori autentici della Romagna, della musica dal vivo e delle tradizioni popolari nel cuore della Valmarecchia. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 Novafeltria ospiterà l’8ª edizione della Sagra del Cascione e delle Erbe Spontanee, appuntamento ormai diventato uno degli eventi primaverili più attesi dell’entroterra riminese. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Novafeltria APS con il patrocinio del Comune di Novafeltria, animerà il centro storico con un ricco programma di iniziative dedicate alla gastronomia locale, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio. Protagonista assoluto sarà il cascione romagnolo, simbolo della tradizione culinaria locale, preparato nelle sue varianti più amate: alle erbe spontanee, con pomodoro e mozzarella oppure con patate e salsiccia. Immancabile anche il cascione fritto, tra le specialità più apprezzate della festa. Gli stand gastronomici apriranno ufficialmente sabato 23 maggio alle ore 18, mentre domenica 24 maggio l’apertura sarà anticipata alle ore 11 per consentire il servizio sia a pranzo che a cena. Il menù proporrà inoltre piadine, tagliatelle fatte a mano al ragù e ai porcini, oltre a numerosi fritti della tradizione romagnola. Piazza Vittorio Emanuele sarà il cuore dell’intrattenimento musicale con due serate dedicate al divertimento e alla tradizione. Sabato sera la Power Band trasformerà il centro storico in una grande discoteca a cielo aperto con i grandi successi disco e funk degli anni Settanta e Ottanta. Domenica sera, invece, spazio al folklore romagnolo con l’Orchestra La Nuova Romagna Folk, che accompagnerà il pubblico con valzer, mazurke, polke e liscio. La sagra dedicherà particolare attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli. Sabato pomeriggio i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare alla caccia al tesoro “La Cascionaccia”, organizzata in due turni alle 16.30 e alle 17.45 tra le vie del centro storico. Domenica mattina alle ore 9 sarà invece il momento della passeggiata botanica guidata da Antonio Casi, un’occasione per scoprire e imparare a riconoscere le erbe spontanee primaverili che rappresentano un patrimonio prezioso della cucina e della cultura della Valmarecchia. Nel pomeriggio di domenica spazio ancora ai laboratori per bambini: alle 16 il “Laboratorio del Cascione” insegnerà ai più piccoli i segreti della preparazione della celebre specialità romagnola, mentre alle 16.45 il laboratorio “Mani in pasta” permetterà di imparare a tirare le tagliatelle ascoltando i racconti e le tradizioni di nonna Anna. Per tutta la durata dell’evento, il centro storico di Novafeltria sarà animato anche da mercatini di produttori locali, laboratori artigianali, conferenze tematiche, giochi tradizionali e negozi aperti, creando un’atmosfera di festa capace di valorizzare le eccellenze del territorio. Per partecipare alle attività dedicate ai bambini è richiesta la prenotazione anticipata, poiché i posti disponibili sono limitati. Tutte le informazioni e i contatti utili sono disponibili sui canali social della Pro Loco Novafeltria.