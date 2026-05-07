Weekend ad alta adrenalina a Misano: 13 gare e il primo Tcr World Tour al Simoncelli

Le vetture Turismo approdano in Riviera

Lasciato alle spalle il weekend di EICMA Riding Fest, il format gratuito dedicato alle prove moto organizzato e promosso dall’Esposizione internazionale delle due ruote che ha fatto registrare il record di partecipazione con oltre 27.000 visitatori, a Misano World Circuit è già tempo di un nuovo ed emozionante appuntamento.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio l’autodromo intitolato a Marco Simoncelli ospiterà il secondo ACI Racing Weekend. Per la prima volta, inoltre, il tracciato farà da palcoscenico alle sfide del Kumho FIA TCR World Tour, la serie internazionale riservata alle vetture turismo.

Ingresso gratuito a tribune e paddock con registrazione

Sarà un weekend ricchissimo, con 13 gare e 7 diverse serie a cui il pubblico potrà assistere liberamente: l’ingresso alle tribune, così come al paddock, è infatti gratuito, previa registrazione obbligatoria (https://misano.cvespa.it/registrati-e-partecipa-aci-misano-racing-weekend-2026).

Il programma in pista

L’ACI Misano Racing Weekend segnerà l’esordio del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che, come per la serie sprint, si prospetta nel segno dello spettacolo con numeri record e nomi di altissimo livello. Al debutto stagionale anche l’Italian F4 Championship, la serie che, sin dalla sua nascita, è stata trampolino di lancio per i giovani piloti che oggi affollano la griglia di Formula 1 e delle maggiori serie internazionali. Quattro gare in programma nelle giornate di sabato e domenica.

In programma il secondo round del Campionato Italiano Sport Prototipi, l’esordio stagionale della GT4 Italy Series e la Taycan Rush, oltre alla Porsche Carrera Cup Italia che, come da tradizione, a Misano scenderà in pista in notturna sabato sera alle 21.00 con una delle gare più attese dal pubblico.

Domenica dalle 8.30 di nuovo motori accesi con tutte le serie che scenderanno in pista prima della bandiera verde sulla 3 ore del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance che scatterà alle 14.50.

La prima volta del Khumho FIA TCR World Tour a Misano World Circuit

Da anni tappa fissa del calendario TCR Italy e dopo aver ospitato lo scorso anno una gara del TCR Europe, Misano World Circuit è pronto a tenere a battesimo la quarta edizione del Kumho FIA TCR World (la terza sotto l'egida della FIA), che per la prima volta approda a Misano.

Due le gare, entrambe di 15 giri, in programma nel weekend, con la prima che scatterà sabato alle 16:20 e la seconda al via domenica alle 11:05.

I giovani al centro con le iniziative FIA Girls on Track e FIA Careershift

L’ACI Misano Racing Weekend ospiterà anche importanti attività della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) dedicati alla crescita dei giovani nel settore del motorsport.

Il FIA Girls on Track è pensato per ispirare le ragazze a intraprendere una carriera nel mondo delle competizioni automobilistiche, promuovendo inclusione empowerment e scoperta di nuove opportunità attraverso attività, workshop e un percorso guidato alla scoperta delle diverse professioni del settore.

L’evento, rivolto a ragazze tra gli 8 e i 20 anni, è in programma venerdì 8 maggio dalle 14:00 alle 17:30. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione: (link iscrizione).

Il FIA Careershift, in programma nella giornata oggi, si rivolge invece ai giovani tra i 16 e i 24 anni, offrendo un accesso esclusivo al dietro le quinte degli eventi con un focus sui diversi mestieri possibili nel settore delle corse automobilistiche. Il programma propone approfondimenti su ambiti chiave come la gestione sportiva, gli aspetti tecnici, i media e l’organizzazione complessiva di un evento.